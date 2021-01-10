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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:34

  uaprofi написав:вітаю усіх!
інформація для роздумів:

Київ - відділення на Жилянський

мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.

P.S.

при цьому плату за "неактивність" рахунків знімати не забувають


Думаю валюты ноль вот дурика и включают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:09

  Ratatui написав:
Думаю валюты ноль вот дурика и включают.


та всё у них там есть.
но все эти "финмоны" через одного замедляют очередь, злят клиентов.
провоцируют конфликты на уровне "клиент-кассир", но зато руководство скорей всего полностью довольно данной ситуацией.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:55

  Ratatui написав:мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.
понятно: сильно крупный номинал.
очень популярный у самых больших жуликов :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 00:32

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:но зато руководство скорей всего полностью довольно данной ситуацией.
информация не доносится, фильтруется на уровне отделения.
Обично люди приковивают себя к батареи, буянят, снимают видоси - тогда есть шанс бить услишанним.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:18

скопировал сюда, мож тут ответят,
а то на соседней ветке как-то никак не прояснилось :(
  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:Напомните плиз, правильную процедуру снятия конвертдепо в ОТР.
(пролонгации нет, по договору выплата на текущий)

Что это за ОТР-шное "правило двух дней" ?

Имеет ли значение, если прийти за деньгами не в день окончания, а
через неделю, например ?

1% за выдачу возьмут?
куда надо бить, чтоб не взяли? - На профильной ветке банка мнения разделились :(

заказал сегодня денег - погляжу, обещали что без, по датам выхожу за три дня

выделенное можно сейчас чуть подробнее пояснить?
flysoulfly
 
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