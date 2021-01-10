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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 10:34
uaprofi написав:
вітаю усіх!
інформація для роздумів:
Київ - відділення на Жилянський
мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.
P.S.
при цьому плату за "неактивність" рахунків знімати не забувають
Думаю валюты ноль вот дурика и включают.
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Ratatui
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:09
Ratatui написав:
Думаю валюты ноль вот дурика и включают.
та всё у них там есть.
но все эти "финмоны" через одного замедляют очередь, злят клиентов.провоцируют конфликты на уровне "клиент-кассир"
, но зато руководство скорей всего полностью довольно данной ситуацией.
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uaprofi
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:55
Ratatui написав:
мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.
понятно: сильно крупный номинал.
очень популярный у самых больших жуликов
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flysoulfly
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Додано: Вів 06 гру, 2022 00:32
uaprofi написав:
но зато руководство скорей всего полностью довольно данной ситуацией.
информация не доносится, фильтруется на уровне отделения.
Обично люди приковивают себя к батареи, буянят, снимают видоси - тогда есть шанс бить услишанним.
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Goodman
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Додано: Чет 08 гру, 2022 12:18
скопировал сюда, мож тут ответят,
а то на соседней ветке как-то никак не прояснилось
flysoulfly написав: cohan написав: flysoulfly написав:
Напомните плиз, правильную процедуру снятия конвертдепо в ОТР.
(пролонгации нет, по договору выплата на текущий)Что это за ОТР-шное "правило двух дней" ?
Имеет ли значение, если прийти за деньгами не в день окончания, а
через неделю, например ?
1% за выдачу возьмут?
куда надо бить, чтоб не взяли? - На профильной ветке банка мнения разделились
заказал сегодня денег - погляжу, обещали что без, по датам выхожу за три дня
выделенное можно сейчас чуть подробнее пояснить?
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flysoulfly
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Додано: Чет 08 гру, 2022 21:03
flysoulfly написав:
,
куда надо бить, чтоб не взяли? ,
распечатайте тарифы текущего счета и бейте в соответствующую строку
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J
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