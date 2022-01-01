Ratatui написав: Думаю валюты ноль вот дурика и включают.
та всё у них там есть. но все эти "финмоны" через одного замедляют очередь, злят клиентов. провоцируют конфликты на уровне "клиент-кассир", но зато руководство скорей всего полностью довольно данной ситуацией.
ОТП все більше проявляє свою антиукраїнську позицію?!
Російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.
Про це свідчать дані на сайтах банків, передає Інтерфакс-Україна.
Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". Джерело: https://biz.censor.net/n3392346
кАроче: в ОТП осталась шняга с балансом, поэтому: снимаем - потом открываем новый (это если есть смысл, я на след месяцы к ОТП охладел, есть куда вложить) иначе нарушается нал-безнал и получается хрень: напоминает анекдот Никулина про "монтану" и "козырную монтану"
и согласно вашей теории тех кто открывал каждый месяц когда начнут брить при снятии 2-го или 3-го депозита ?