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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 10:34

  uaprofi написав:вітаю усіх!
інформація для роздумів:

Київ - відділення на Жилянський

мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.

P.S.

при цьому плату за "неактивність" рахунків знімати не забувають


Думаю валюты ноль вот дурика и включают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:09

  Ratatui написав:
Думаю валюты ноль вот дурика и включают.


та всё у них там есть.
но все эти "финмоны" через одного замедляют очередь, злят клиентов.
провоцируют конфликты на уровне "клиент-кассир", но зато руководство скорей всего полностью довольно данной ситуацией.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 01:55

  Ratatui написав:мотивуючи "фінмоніторингом" відмовились видати 5 (п'ять) Євро.
понятно: сильно крупный номинал.
очень популярный у самых больших жуликов :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 00:32

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:но зато руководство скорей всего полностью довольно данной ситуацией.
информация не доносится, фильтруется на уровне отделения.
Обично люди приковивают себя к батареи, буянят, снимают видоси - тогда есть шанс бить услишанним.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:18

плохо что солнце зимой не торт
https://www.otpbank.com.ua/action/be-free-3-0/
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 08 гру, 2022 23:55, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:03

  flysoulfly написав:,
куда надо бить, чтоб не взяли? ,

распечатайте тарифы текущего счета и бейте в соответствующую строку
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:21

  J написав:
  flysoulfly написав:,
куда надо бить, чтоб не взяли? ,

распечатайте тарифы текущего счета и бейте в соответствующую строку


viewtopic.php?p=5516969#p5516969
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:51

Re: ОТП БАНК

ОТП все більше проявляє свою антиукраїнську позицію?!

Російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Про це свідчать дані на сайтах банків, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією". Джерело: https://biz.censor.net/n3392346
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:02

  cohan написав:,

кАроче: в ОТП осталась шняга с балансом, поэтому: снимаем - потом открываем новый (это если есть смысл, я на след месяцы к ОТП охладел, есть куда вложить)
иначе нарушается нал-безнал и получается хрень: напоминает анекдот Никулина про "монтану" и "козырную монтану"

и согласно вашей теории
тех кто открывал каждый месяц когда начнут брить
при снятии 2-го или 3-го депозита ?
J
 
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