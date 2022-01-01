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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:28

  cohan написав:
  J написав:
  cohan написав:,

кАроче: в ОТП осталась шняга с балансом, поэтому: снимаем - потом открываем новый (это если есть смысл, я на след месяцы к ОТП охладел, есть куда вложить)
иначе нарушается нал-безнал и получается хрень: напоминает анекдот Никулина про "монтану" и "козырную монтану"

и согласно вашей теории
тех кто открывал каждый месяц когда начнут брить
при снятии 2-го или 3-го депозита ?


при любом

я открыл в этом снова, в день снятия после снятия, пока работает, + ОТП не жлобится в "три месяца это 93, три месяца это 100 дней " и т.п., так что у меня ноябрьский заканчивается 31.01 и если карусель продолжат, в нач февраля тоже вложу,

но вот дальше сдвинулось за 10е, не очень удобно но хз что в том марте будет, Цезарь :mrgreen:

Мені в Києві не подобається дві речі - курс та бажання на касі втюхати хлам
sens
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  #<1 ... 26272829
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