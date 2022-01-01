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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:28
cohan написав: J написав: cohan написав:
,
кАроче: в ОТП осталась шняга с балансом, поэтому: снимаем - потом открываем новый (это если есть смысл, я на след месяцы к ОТП охладел, есть куда вложить)
иначе нарушается нал-безнал и получается хрень: напоминает анекдот Никулина про "монтану" и "козырную монтану"
и согласно вашей теории
тех кто открывал каждый месяц когда начнут брить
при снятии 2-го или 3-го депозита ?
при любом
я открыл в этом снова, в день снятия после снятия, пока работает, + ОТП не жлобится в "три месяца это 93, три месяца это 100 дней " и т.п., так что у меня ноябрьский заканчивается 31.01 и если карусель продолжат, в нач февраля тоже вложу,
но вот дальше сдвинулось за 10е, не очень удобно но хз что в том марте будет, Цезарь
Мені в Києві не подобається дві речі - курс та бажання на касі втюхати хлам
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Додано: Сер 11 січ, 2023 16:09
sens написав:
...бажання на касі втюхати хлам
Є таке. Постійно потрібно скандалити.
Притому що самі не приймають нічого з того, що намагаються впарити
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curiousobro
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Додано: Сер 11 січ, 2023 20:55
curiousobro написав: sens написав:
...бажання на касі втюхати хлам
Є таке. Постійно потрібно скандалити.
Притому що самі не приймають нічого з того, що намагаються впарити
хз, не сталкивался
более того - была 500ка из обменника с оторваным частично номером
Креди, Кредо и даже Укрэксим открестились, "пойдите в Ощад..., два номера на банкноте должны быть видны", в ОТП поменяли без вопросов
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cohan
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Додано: Чет 12 січ, 2023 05:37
cohan написав: curiousobro написав: sens написав:
...бажання на касі втюхати хлам
Є таке. Постійно потрібно скандалити.
Притому що самі не приймають нічого з того, що намагаються впарити
хз, не сталкивался
более того - была 500ка из обменника с оторваным частично номером
Креди, Кредо и даже Укрэксим открестились, "пойдите в Ощад..., два номера на банкноте должны быть видны", в ОТП поменяли без вопросов
так сміття Клієнтам і повертають,воно ж як просрочка з кулінарії після 20-00
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Додано: Пон 30 січ, 2023 10:00
Прихід коштів від ОВДП на єПідтримку враховується в суму надходженнь для безкоштовного пакетного обслуговування?
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