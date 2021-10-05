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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:16

  cohan написав:,
а вот 1% за снятие берут, так что только : снял предыдущий - оформил новый

не берут
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:10

  cohan написав:пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)

Готівкою чи безготівково вносите?
Кочевник
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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  #<1 ... 27282930
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