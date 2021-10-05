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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:16
cohan написав:
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а вот 1% за снятие берут, так что только : снял предыдущий - оформил новый
не берут
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:10
cohan написав:
пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)
Готівкою чи безготівково вносите?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:57
Кочевник написав: cohan написав:
пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)
Готівкою чи безготівково вносите?
безналом, налом можно 200к если что, но с ОТП дорого слать
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