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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:16

  cohan написав:,
а вот 1% за снятие берут, так что только : снял предыдущий - оформил новый

не берут
J
 
Повідомлень: 5672
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:10

  cohan написав:пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)

Готівкою чи безготівково вносите?
Кочевник
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:57

  Кочевник написав:
  cohan написав:пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)

Готівкою чи безготівково вносите?


безналом, налом можно 200к если что, но с ОТП дорого слать
cohan
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Повідомлень: 5152
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 427 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 00:34

Premium

15000 грн. для бесплатности можно частями из Монобанка по p2p ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 950
З нами з: 21.07.10
Подякував: 195 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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