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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:16
cohan написав:
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а вот 1% за снятие берут, так что только : снял предыдущий - оформил новый
не берут
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Додано: Сер 08 лют, 2023 17:10
cohan написав:
пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)
Готівкою чи безготівково вносите?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:57
Кочевник написав: cohan написав:
пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)
Готівкою чи безготівково вносите?
безналом, налом можно 200к если что, но с ОТП дорого слать
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cohan
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Додано: Нед 12 лют, 2023 00:34
15000 грн. для бесплатности можно частями из Монобанка по p2p ?
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Додано: Нед 12 лют, 2023 04:10
SILVER_UA написав:
15000 грн. для бесплатности можно частями из Монобанка по p2p ?
да можно (если вы про оборот для бесплатности пакета Премиум)
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IMPRINTER
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:52
Текущий(мультивалютный, вроде), на который осенью вносилась гривня для конвертдепо, сейчас болтается без дела. По нему будет комиссия за неактивность?
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flysoulfly
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Додано: Пон 06 бер, 2023 18:52
flysoulfly написав:
Текущий(мультивалютный, вроде), на который осенью вносилась гривня для конвертдепо, сейчас болтается без дела. По нему будет комиссия за неактивность?
50 в мес через год
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cohan
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Додано: Пон 06 бер, 2023 18:58
cohan написав: flysoulfly написав:
Текущий(мультивалютный, вроде), на который осенью вносилась гривня для конвертдепо, сейчас болтается без дела. По нему будет комиссия за неактивность?
50 в мес через год
Спасибо за ответ!
Ну, хоч через год - то не страшно.
А то шото вспомнилось, только у таси (по плативке) 90 дней срок неактивности или еще есть жадины?
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flysoulfly
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