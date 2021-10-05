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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031>

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ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:16

  cohan написав:,
а вот 1% за снятие берут, так что только : снял предыдущий - оформил новый

не берут
J
 
Повідомлень: 5745
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:10

  cohan написав:пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)

Готівкою чи безготівково вносите?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:57

  Кочевник написав:
  cohan написав:пока вносите в кассу ( я стараюсь заслать до)

Готівкою чи безготівково вносите?


безналом, налом можно 200к если что, но с ОТП дорого слать
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 00:34

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15000 грн. для бесплатности можно частями из Монобанка по p2p ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 04:10

  SILVER_UA написав:15000 грн. для бесплатности можно частями из Монобанка по p2p ?


да можно (если вы про оборот для бесплатности пакета Премиум)
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:52

Текущий(мультивалютный, вроде), на который осенью вносилась гривня для конвертдепо, сейчас болтается без дела. По нему будет комиссия за неактивность?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:52

  flysoulfly написав:Текущий(мультивалютный, вроде), на который осенью вносилась гривня для конвертдепо, сейчас болтается без дела. По нему будет комиссия за неактивность?


50 в мес через год
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:58

  cohan написав:
  flysoulfly написав:Текущий(мультивалютный, вроде), на который осенью вносилась гривня для конвертдепо, сейчас болтается без дела. По нему будет комиссия за неактивность?
50 в мес через год
Спасибо за ответ!

Ну, хоч через год - то не страшно.
А то шото вспомнилось, только у таси (по плативке) 90 дней срок неактивности или еще есть жадины?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:57

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:Текущий(мультивалютный, вроде), на который осенью вносилась гривня для конвертдепо, сейчас болтается без дела. По нему будет комиссия за неактивность?
50 в мес через год
Спасибо за ответ!

Ну, хоч через год - то не страшно.
А то шото вспомнилось, только у таси (по плативке) 90 дней срок неактивности или еще есть жадины?


есть полугодовые, не помню уже кто, вроде по 3 мес нет, но я слежу +- за картами чтобы было раз в квартал
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:11

  cohan написав:
  flysoulfly написав:А то шото вспомнилось, только у таси (по плативке) 90 дней срок неактивности или еще есть жадины?
есть полугодовые, не помню уже кто
точно 6 мес это пивень, как минимум.
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