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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:53
У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:59
klug написав:
У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
вам не зрозуміти.
Р - романтика
(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)
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