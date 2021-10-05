|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:53
У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:59
вам не зрозуміти.
Р - романтика
(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)
Додано: Вів 07 бер, 2023 05:21
Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.
|