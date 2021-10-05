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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:53
У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
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klug
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:59
klug написав:
У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
вам не зрозуміти.
Р - романтика
(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)
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flysoulfly
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Додано: Вів 07 бер, 2023 05:21
flysoulfly написав:
(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)
Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус
, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 09:41
klug написав: flysoulfly написав:
(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)
Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус
, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.
ну бывают же кредитные, например
я может не так написал - короче, те карты где иногда бывает гривна - например, с каруселью - завод и рассылка, а больше ни на что он не нужен - я стараюсь поддерживать в акт состоянии
т.е. есть банчики где только депо, а есть где движение может быть, вот для таких
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