Додано: Вів 07 бер, 2023 10:13

klug написав: flysoulfly написав: (проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться) (проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)

Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус , а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути. Так про це і мова, що абсолютна більшість банків, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.

(в частности и , в основном, потому, что тогда у меня за ненадобностью не было их небесплатного ИБ или не было смс-информирования к текущим

никак не отображаемая в говновыписке (

с небесплатным открытием

Уже не вспомню всех что и где, но на моей практике были даже регулярные ежемесячные) списания :- в т.ч. за неактивность одного счета с другого моего счета,- в т.ч. и в другой валюте в пересчете гривневого эквивалента,- в т.ч. и после окончания депо и падания денег на "неактивный" счет списывалась из этих денег до этогохотя и уже прописанная в очередных меняющихся по два раза в месяц тарифах) комиссия за неактивность. Списывалась она, начисленная не только за тот месяц, а за несколько предыдущих месяцев.- в т.ч. списывалась комиссия за неактивность по "сберегательному счету", на котором лежала немалая сумма, и на котором происходила ежемесячная капитализация начисленнных % на остаток денег на нем.Многообразны бывают комиссионные банковские навороты. Сложно за всеми уследить и запомнить.И да, большинство этих кейсов было по счетам, используемым только для очень нечастого завода и вывода депозитных денег.