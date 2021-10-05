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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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ОТП БАНК 3.7 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:53

У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:59

  klug написав:У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
вам не зрозуміти.
Р - романтика

(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 05:21

  flysoulfly написав:(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)

Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 09:41

  klug написав:
  flysoulfly написав:(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)

Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.


ну бывают же кредитные, например

я может не так написал - короче, те карты где иногда бывает гривна - например, с каруселью - завод и рассылка, а больше ни на что он не нужен - я стараюсь поддерживать в акт состоянии

т.е. есть банчики где только депо, а есть где движение может быть, вот для таких
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 10:13

  klug написав:
  flysoulfly написав:(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)

Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.
Уже не вспомню всех что и где, но на моей практике были даже регулярные ежемесячные (в частности и , в основном, потому, что тогда у меня за ненадобностью не было их небесплатного ИБ или не было смс-информирования к текущим) списания :
- в т.ч. за неактивность одного счета с другого моего счета,
- в т.ч. и в другой валюте в пересчете гривневого эквивалента,
- в т.ч. и после окончания депо и падания денег на "неактивный" счет списывалась из этих денег до этого никак не отображаемая в говновыписке (хотя и уже прописанная в очередных меняющихся по два раза в месяц тарифах) комиссия за неактивность. Списывалась она, начисленная не только за тот месяц, а за несколько предыдущих месяцев.
- в т.ч. списывалась комиссия за неактивность по "сберегательному счету", на котором лежала немалая сумма, и на котором происходила ежемесячная капитализация начисленнных % на остаток денег на нем.
Многообразны бывают комиссионные банковские навороты. Сложно за всеми уследить и запомнить.
И да, большинство этих кейсов было по счетам с небесплатным открытием, используемым только для очень нечастого завода и вывода депозитных денег.
flysoulfly
 
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