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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:53
У чому прикол тримати власні кошти на рахунках, на яких немає ні руху, ні навіть відсотків (маю на увазі доцільність, а не те, що відсотки вважались би рухом)?
Додано: Пон 06 бер, 2023 23:59
вам не зрозуміти.
Р - романтика
(проте, у мене там коштів вже нема, лише пусті рахунки, відкриття яких небезкоштовне - може ще знадобляться)
Додано: Вів 07 бер, 2023 05:21
Так про це і мова, що абсолютна більшість банків не списує плату за неактивність у мінус, а використовує цей засіб лише для того, щоб можна було без участі клієнта обнулити рахунок і при бажанні його закрити. Інша справа - продукти з абонплатою: там може накопичуватися борг, який потім будуть вимагати повернути.
Додано: Вів 07 бер, 2023 09:41
ну бывают же кредитные, например
я может не так написал - короче, те карты где иногда бывает гривна - например, с каруселью - завод и рассылка, а больше ни на что он не нужен - я стараюсь поддерживать в акт состоянии
т.е. есть банчики где только депо, а есть где движение может быть, вот для таких
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:13
Уже не вспомню всех что и где, но на моей практике были даже регулярные ежемесячные (в частности и , в основном, потому, что тогда у меня за ненадобностью не было их небесплатного ИБ или не было смс-информирования к текущим) списания :
- в т.ч. за неактивность одного счета с другого моего счета,
- в т.ч. и в другой валюте в пересчете гривневого эквивалента,
- в т.ч. и после окончания депо и падания денег на "неактивный" счет списывалась из этих денег до этого никак не отображаемая в говновыписке (хотя и уже прописанная в очередных меняющихся по два раза в месяц тарифах) комиссия за неактивность. Списывалась она, начисленная не только за тот месяц, а за несколько предыдущих месяцев.
- в т.ч. списывалась комиссия за неактивность по "сберегательному счету", на котором лежала немалая сумма, и на котором происходила ежемесячная капитализация начисленнных % на остаток денег на нем.
Многообразны бывают комиссионные банковские навороты. Сложно за всеми уследить и запомнить.
И да, большинство этих кейсов было по счетам с небесплатным открытием, используемым только для очень нечастого завода и вывода депозитных денег.
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