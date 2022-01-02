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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 тра, 2023 21:46
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flysoulfly
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Додано: Вів 23 тра, 2023 23:29
flysoulfly написав:
балачки
но ОТП из списка уберут
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cohan
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Додано: Сер 24 тра, 2023 01:43
cohan написав:
но ОТП из списка уберут
Вряд ли, ведь они не собираются уходить из кацапстана.
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chill
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Додано: Пон 26 чер, 2023 19:06
Угорщина вчергове заблокувала транш допомоги ЄС для ЗСУ на ~€500 млн. Міністр закордонних справ Петер Сіярто невдоволений тим, що в Україні угорський OTP Bank в списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК. Розблокують, коли викреслять, – Reuters.
Times of Ukraine
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yama
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