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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3.2 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 21:46

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 23:29

  flysoulfly написав:

балачки

но ОТП из списка уберут
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 01:43

  cohan написав:но ОТП из списка уберут

Вряд ли, ведь они не собираются уходить из кацапстана.
chill
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:06

Re: ОТП БАНК

Угорщина вчергове заблокувала транш допомоги ЄС для ЗСУ на ~€500 млн. Міністр закордонних справ Петер Сіярто невдоволений тим, що в Україні угорський OTP Bank в списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК. Розблокують, коли викреслять, – Reuters.

Times of Ukraine
yama
 
Повідомлень: 4392
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 23:20

  yama написав:Угорщина вчергове заблокувала транш допомоги ЄС для ЗСУ на ~€500 млн. Міністр закордонних справ Петер Сіярто невдоволений тим, що в Україні угорський OTP Bank в списку «міжнародних спонсорів війни» від НАЗК. Розблокують, коли викреслять, – Reuters.

Times of Ukraine


см. мою цитату выше
венгры - не те ребята, с кем можно
cohan
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Повідомлень: 5766
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  #<1 ... 29303132
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