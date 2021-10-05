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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:31
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:50
Так нехай приїжджають - усе покажемо. Буде унікальний досвід - інфа 100-ка.
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П'ят 30 чер, 2023 13:56
sens
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