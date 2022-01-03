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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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ОТП БАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:31

Re: ОТП БАНК

"Ясно одне: ми, угорці... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні близько 70 мільярдів євро", - сказав Орбан.

...не, ну ти диви яка падла...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:50


Так нехай приїжджають - усе покажемо. Буде унікальний досвід - інфа 100-ка.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:08

Розрекламували, що приймають на обмін як старі, так і нові долари. Прийшов у відділення відмовили, от і весь піар.
lieu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:54

  lieu написав:Розрекламували, що приймають на обмін як старі, так і нові долари. Прийшов у відділення відмовили,
от і весь піар.
такі піар-аси
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 18:50

Re: ОТП БАНК

тоже убрали WEB версию
cohan
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Повідомлень: 5800
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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