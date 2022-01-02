|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:31
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5802
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:50
Так нехай приїжджають - усе покажемо. Буде унікальний досвід - інфа 100-ка.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8183
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1153 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:08
Розрекламували, що приймають на обмін як старі, так і нові долари. Прийшов у відділення відмовили, от і весь піар.
-
lieu
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 30.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:54
lieu написав:
Розрекламували, що приймають на обмін як старі, так і нові долари. Прийшов у відділення відмовили,
от і весь піар
.
такі піар-аси
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2314
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 956 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 18:50
тоже убрали WEB версию
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5802
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 15:27
cohan
ух, не лякайте так
то була "недоступність" - https://www.otpbank.com.ua/about/news/442345/
-
bor
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 19.05.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh
, Вадимка
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|660
|474249
|
|
|1112
|861128
|
|
|461
|288009
|
|