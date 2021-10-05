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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 чер, 2023 17:31
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cohan
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:50
Так нехай приїжджають - усе покажемо. Буде унікальний досвід - інфа 100-ка.
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klug
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:08
Розрекламували, що приймають на обмін як старі, так і нові долари. Прийшов у відділення відмовили, от і весь піар.
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lieu
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:54
lieu написав:
Розрекламували, що приймають на обмін як старі, так і нові долари. Прийшов у відділення відмовили,
от і весь піар
.
такі піар-аси
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flysoulfly
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Додано: Нед 09 лип, 2023 18:50
тоже убрали WEB версию
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cohan
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:27
cohan
ух, не лякайте так
то була "недоступність" - https://www.otpbank.com.ua/about/news/442345/
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bor
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:17
так а как на нее попасть? с сайта "интернет - банкинг" ведет на https://app.otpbank.com.ua/
разве что прямая осталась - лень искать
приложение которое Смарт у меня да, работает, но сайт все
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cohan
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:34
https://otpsmart.com.ua/
cohan написав:
так а как на нее попасть? с сайта "интернет - банкинг" ведет на https://app.otpbank.com.ua/
разве что прямая осталась - лень искать
приложение которое Смарт у меня да, работает, но сайт все
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Amethyst
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Додано: Пон 24 лип, 2023 14:22
lieu написав:
Розрекламували, що приймають на обмін як старі, так і нові долари. Прийшов у відділення відмовили, от і весь піар.
Які умови обміну білих на сині?
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