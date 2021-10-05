RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
27%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
36%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
9%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:46

Re: ОТП БАНК

Зіштовхнувся з черговим тупізмом ОТП.
Минулого місяця закінчилась пластикова картка. Вони мені завчасно надіслали смс з повідомленням - "ми вам емітували нову, активуйте її і чекайте на смс про готовність картки". Дійсно, у додатку з'явилась нова картка, я її активував. Липень закінчився, 2 тижні серпня минуло - смс немає. Заїхав у відділення - кажуть "ми її не випускали, але ви можете користуватись віртуальною, а за тиждень ми вам пластик зробимо". Ну ок, поїхав. Через пару днів після мого візиту та віртуальна картка з додатку зникає, а через день з'являється ще більш нова - мабуть "болєє лудшая". Тепер знов чекаю на смс про готовність :(
Ну й обслуговування у Святошинському відділенні Києва "чудове". Сидів, чекав хвилин 10-15, поки не повернулась співробітниця, яка... тадам! ходила за кавою до сусіднього магазину - 4 стаканчики принесла. Ну а шо, кава важливіше за час клієнтів. А кавомашина у відділенні - мабуть, розкіш, навіть для співробітників, не кажучи про клієнтів, що змушені чекати, поки їхні співробітники насолодяться кавою.
alt402
 
Повідомлень: 282
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 11:54

Re: ОТП БАНК

Це нормально... мені взагалі замість гриивневой дівчіна оформила в доларах.. правда побачів це зразу закрила, але прийшлося писати заяву на закриття)).
Джон
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 16.03.17
Подякував: 71 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ivavictory2512 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 125, 126, 127
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1265 897311
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 сер, 2023 09:22
чик
Райффайзен Банк 1 ... 115, 116, 117
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1164 871777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2023 20:00
cohan
Юнекс Банк 1 ... 55, 56, 57
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
563 304138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2023 22:14
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2207)
28.08.2023 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.