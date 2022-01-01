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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637>

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ОТП БАНК 3.1 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 11:44

Re: ОТП БАНК

счастье есть на 100к в сутки, хоть одним платежом
больше - Дией подписать там что-то
где взять тарифы девушки в отделении не знают
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 13:13

  cohan написав:девушки в отделении не знают


Класика жанру. Але в ОТП дуже гарна підтримка по телефону для преміальних клієнтів. Рекомендую туди брякнути ;)
root
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 12:01

Кажуть будуть закривати вебверсію https://otpsmart.com.ua/ :( Банчики подуріли зовсім. Інколи вебка дуже потрібна і на комп'ютері це в рази зручніше мобільного додатку :(
root
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 09:00

ОВДП

Доброго ранку! У кого було купівля і сплата відсотків по облігаціям - які обирали продукти ,рахунки і картки. У мене депозитна кожного місяця малює мінус 7 грн. Я перевів на ощадний рахунок. Зараз купівля валюти тут не вигідно,яка ситуація по облігаціям?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:50

  root написав:Кажуть будуть закривати вебверсію https://otpsmart.com.ua/ :( Банчики подуріли зовсім. Інколи вебка дуже потрібна і на комп'ютері це в рази зручніше мобільного додатку :(


закрылся
на прошлой неделе
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:55

  cohan написав:
  root написав:Кажуть будуть закривати вебверсію https://otpsmart.com.ua/ :( Банчики подуріли зовсім. Інколи вебка дуже потрібна і на комп'ютері це в рази зручніше мобільного додатку :(


закрылся
на прошлой неделе
логично: скоро клиентов же тоже закрывать будут
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:07

Re: ОТП БАНК

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:10

На днях подав заявку на закриття преміального пакету. Толку з нього на сьогодні 0.

Гудбай ОТП :)

Але залишу безкоштовні картки ЛАДНА, мо й згодяться коли...
root
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:11

  amatorodessa написав:Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?


все це можна, а по комсі ознайомтесь з тарифами, є на сайті ;)
root
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:12

  root написав:На днях подав заявку на закриття преміального пакету. Толку з нього на сьогодні 0.

Гудбай ОТП :)

Але залишу безкоштовні картки ЛАДНА, мо й згодяться коли...

Депозитна так само тіль 'ки 7 + 20 грн щомісячно виїдає
sens
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