Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2026 21:58
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
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