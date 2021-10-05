RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОТП БАНК 2.9 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
28%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 21:58

Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
la9
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 02.07.09
Подякував: 564 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 157, 158, 159
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1580 1113417
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 чер, 2026 14:38
klug
Райффайзен Банк 1 ... 324, 325, 326
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
3251 1965036
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2026 13:25
Holden
Креді Агріколь Банк 1 ... 28, 29, 30
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
295 154378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2026 20:00
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (431)
24.06.2026 22:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.