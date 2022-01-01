|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2026 21:58
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2814
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 чер, 2026 15:37
la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
Самі налили, чи ви запит робили?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1188
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 чер, 2026 16:08
la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
Все просто, гасити до 30 числа, без несподіванок.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 28 чер, 2026 16:58
1finanсier написав: la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
Самі налили, чи ви запит робили?
В тому році просив, тоді відмовили. Зараз зайшов в додаток - побачив пропозицію.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2814
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 чер, 2026 16:59
ukr0014959 написав: la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
Все просто, гасити до 30 числа, без несподіванок.
А хтось підкаже - дієвий КЛ?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2814
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 чер, 2026 18:14
la9 написав: ukr0014959 написав: la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
Все просто, гасити до 30 числа, без несподіванок.
А хтось підкаже - дієвий КЛ?
Дієвий.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 29 чер, 2026 21:33
la9 написав:
Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
Із особливостей, погашати потрібно не в 0 по сумі зазначеної в додатку заборгованості, як в нормальних банках, а із запасом + сума процентів за користування пільговим періодом, я докидую на всяк випадок + 10грн. Бо якщо загасити в 0, то донарахують мізер по % пільгового періоду, який у них буде вважатись вилітом з грейсу, і вжарять на повну суму процентів. Як в Кредит Дніпро. Такі от особливості.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3255
|1971289
|
Вів 30 чер, 2026 06:50
Howl
|
|1840
|920353
|
|
|2324
|1261377
|
|