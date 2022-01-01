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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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ОТП БАНК 3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
26%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 21:58

Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 15:37

  la9 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )

Самі налили, чи ви запит робили?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 16:08

  la9 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )


Все просто, гасити до 30 числа, без несподіванок.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 16:58

  1finanсier написав:
  la9 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )

Самі налили, чи ви запит робили?

В тому році просив, тоді відмовили. Зараз зайшов в додаток - побачив пропозицію.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 16:59

  ukr0014959 написав:
  la9 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )


Все просто, гасити до 30 числа, без несподіванок.

А хтось підкаже - дієвий КЛ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2026 18:14

  la9 написав:
  ukr0014959 написав:
  la9 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )


Все просто, гасити до 30 числа, без несподіванок.

А хтось підкаже - дієвий КЛ?

Дієвий.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 21:33

  la9 написав:Колеги, підкажіть, будь ласка, по кредитній карті Ладна. Які нюанси, коли треба гасити, чи є привязка до дати відкриття? Чи дієвий тут КЛ?
Несподівано налили КЛ. Треба заюзати його )

Із особливостей, погашати потрібно не в 0 по сумі зазначеної в додатку заборгованості, як в нормальних банках, а із запасом + сума процентів за користування пільговим періодом, я докидую на всяк випадок + 10грн. Бо якщо загасити в 0, то донарахують мізер по % пільгового періоду, який у них буде вважатись вилітом з грейсу, і вжарять на повну суму процентів. Як в Кредит Дніпро. Такі от особливості.
Oberon
 
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