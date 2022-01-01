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Обслуговування в українських
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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Перший Iнвестицiйний Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:04

продовження...

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.

https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/27/697499/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:46

Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 08:06

  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2023/06/Dodatok-do-Protokolu-KUAP_25-vid-09.06.2023-Umovy-vkladiv-FO-z-12.06.2023.pdf
відсотки підправили у гривні
умови як у МТБ та Південного
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... a-sayt.pdf власник Гінер Євгеній
Леннорович Громадянин Російської
Федерації;місце проживання:
Російська Федерація
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 17:11

  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:


продадут, ну или "продадут"

не в том положении чтобы отказываться
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 07:51

  cohan написав:
  Solar_simfi написав:Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі :?:


продадут, ну или "продадут"

не в том положении чтобы отказываться

Фонд держмайна став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера

Пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:05

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
amatorodessa
 
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