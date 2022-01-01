Банк Південний

Додано: Чет 17 лют, 2022 10:04

sens написав: IMPRINTER написав: sens



еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.



лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.

распоряжение вышло на днях как временная мера типа. еще раз - кассир берет в руки вашу карту и всё ... откуда на ней деньги ее не интересует и она это не проверяет.лимиты снятия средств без заказа распространяются за сам факт получения денег в кассе.распоряжение вышло на днях как временная мера типа.

Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня Ещё раз так ещё раз,клиент в отделении,у менеджера делает платежку,затем идёт в кассу. В вашем случае-вы с порога прете в кассу и требуете снять весь остаток. В Пивденном ,пока лучше чем Приват и Ощад последние два дня

Ещё раз. Распоряжение ГО идёт без указания каких-то причин когда можно выдавать более указанного без предзаказа. Через менеджера аналогично, те же самые лимиты на выдачу. Безусловно, если деньги в кассе есть и при личных контактах вам их скорее всего выдадут, мне по крайней мере выдали, пять минут совещались, т.к. куры знакомые и "в качестве исключения" выдали, но сказали, чтоб в сл раз звонил и бронировал. Это было головное самое богатое отделение с четырьмя кассами. В более мелких думаю так точно бы послали.Я проинформировал просто общественность, что есть такое распоряжение, согласно которого выдача любых наличных без предзаказа хоть по карте, хоть платежной со счета из кассы независимо от способов их появление на счёте/карте ограничено 1 к долл и 50 к грн. Все суммы свыше нужно заранее бронировать. Достаточно для этого позвонить в отделение. Впринципи и раньше небыло никаки гарантий, что при обращении без предупреждения в кассе будет нужная сумма, сейчас просто эти суммы (без предзаказа и с предхаказом) четко формализировали.