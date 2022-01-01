|
|
|
Банк Південний
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:12
Rimlyanin1 написав:
Golf_streem написав:Як без комісії перевести з ЗП карти Південного на карту іншого банку?
Тяніть додатком іншого банку
Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 16:14
Golf_streem написав: Rimlyanin1 написав:
Golf_streem написав:Як без комісії перевести з ЗП карти Південного на карту іншого банку?
Тяніть додатком іншого банку
Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.
Пусть ваш должник сам тянет деньги с Пивденного на свою карту в Монобанке и потом отправляет от туда на вашу карту.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1953
|446275
|
|
|1003
|332007
|
|
|119
|11688
|
|