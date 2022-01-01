Банк Південний

Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:12
Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.
Додано: Вів 22 бер, 2022 16:14
Пусть ваш должник сам тянет деньги с Пивденного на свою карту в Монобанке и потом отправляет от туда на вашу карту.
Додано: Вів 22 бер, 2022 19:21
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