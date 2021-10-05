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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Банк Південний 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:12

  Rimlyanin1 написав:
Golf_streem написав:Як без комісії перевести з ЗП карти Південного на карту іншого банку?
Тяніть додатком іншого банку

Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.
Golf_streem
 
Повідомлень: 276
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:14

  Golf_streem написав:
  Rimlyanin1 написав:
Golf_streem написав:Як без комісії перевести з ЗП карти Південного на карту іншого банку?
Тяніть додатком іншого банку

Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.

Пусть ваш должник сам тянет деньги с Пивденного на свою карту в Монобанке и потом отправляет от туда на вашу карту.
lara_08
 
Повідомлень: 179
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:21

  lara_08 написав:Пусть ваш должник сам тянет деньги с Пивденного на свою карту в Монобанке и потом отправляет от туда на вашу карту.

У нього тільки Південний і Приват-( Але ми вже вирішили це питання через посередника.
Golf_streem
 
Повідомлень: 276
З нами з: 06.08.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:17

Мне необходимо связаться с оператором и выяснить некоторые вопросы, как мне это сделать?
boxi
 
Повідомлень: 5
З нами з: 18.02.22
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:19

  boxi написав:Мне необходимо связаться с оператором и выяснить некоторые вопросы, как мне это сделать?

Чат-бот вам в помощь!
harry_
 
Повідомлень: 26
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:35

  harry_ написав:
  boxi написав:Мне необходимо связаться с оператором и выяснить некоторые вопросы, как мне это сделать?

Чат-бот вам в помощь!

Спасибо, но чат-бот не помог.
Зачем номера горячих линий, если дозвониться по ним нереально...
boxi
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 12:45

  boxi написав:Зачем номера горячих линий, если дозвониться по ним нереально...

Я дозвонився. Хвилина очікування.
ricardo
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Повідомлень: 836
З нами з: 20.03.09
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:20

Всем урезали кредитный лимит? Что сделать для восстановления?
boxi
 
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З нами з: 18.02.22
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:53

Кто здесь оплачивает коммуналку? Банк взимает комиссию за оплату коммунальных с помощью интернет-банкинга MyBank?
rani
 
Повідомлень: 8
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 14:02

boxi наверное к каждому клиенту в этом вопросе у них индивидуальный подход (возможно Вы много прострочили).
Мне лимит не урезали, за что им очень благодарен. Так как сейчас очень непростое время.
rani
 
Повідомлень: 8
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Подякував: 2 раз.
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