|
|
|
Банк Південний
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 12:12
Rimlyanin1 написав:
Golf_streem написав:Як без комісії перевести з ЗП карти Південного на карту іншого банку?
Тяніть додатком іншого банку
Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 16:14
Golf_streem написав: Rimlyanin1 написав:
Golf_streem написав:Як без комісії перевести з ЗП карти Південного на карту іншого банку?
Тяніть додатком іншого банку
Якщо це єдиний спосіб, то шкода. Мені інша людина повинна перекинути кошти зі своєї картки і навряд чи вона погодиться дати всі реквізити для стягування. Але дякує за відповідь.
Пусть ваш должник сам тянет деньги с Пивденного на свою карту в Монобанке и потом отправляет от туда на вашу карту.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 бер, 2022 19:21
lara_08 написав:
Пусть ваш должник сам тянет деньги с Пивденного на свою карту в Монобанке и потом отправляет от туда на вашу карту.
У нього тільки Південний і Приват-( Але ми вже вирішили це питання через посередника.
-
Golf_streem
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 06.08.20
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:17
Мне необходимо связаться с оператором и выяснить некоторые вопросы, как мне это сделать?
-
boxi
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:19
boxi написав:
Мне необходимо связаться с оператором и выяснить некоторые вопросы, как мне это сделать?
Чат-бот вам в помощь!
-
harry_
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:35
harry_ написав: boxi написав:
Мне необходимо связаться с оператором и выяснить некоторые вопросы, как мне это сделать?
Чат-бот вам в помощь!
Спасибо, но чат-бот не помог.
Зачем номера горячих линий, если дозвониться по ним нереально...
-
boxi
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 кві, 2022 12:45
boxi написав:
Зачем номера горячих линий, если дозвониться по ним нереально...
Я дозвонився. Хвилина очікування.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 836
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 кві, 2022 16:20
Всем урезали кредитный лимит? Что сделать для восстановления?
-
boxi
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:53
Кто здесь оплачивает коммуналку? Банк взимает комиссию за оплату коммунальных с помощью интернет-банкинга MyBank?
-
rani
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 16.12.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 14:02
boxi наверное к каждому клиенту в этом вопросе у них индивидуальный подход (возможно Вы много прострочили).
Мне лимит не урезали, за что им очень благодарен. Так как сейчас очень непростое время.
-
rani
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 16.12.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2686
|1051423
|
|
|41
|25478
|
|
|438
|296765
|
|