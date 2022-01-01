Банк Південний

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:49
Подскажите, пожалуйста, какая будет комиссия за перевод и пополнение мобильного?
Додано: Сер 08 чер, 2022 11:27
Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!
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