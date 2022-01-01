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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:49

Подскажите, пожалуйста, какая будет комиссия за перевод и пополнение мобильного?
xodaw
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:27

Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!
asti
 
Заблокований
Повідомлень: 2736
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 533 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:17

Працюють зараз відділення щоб обміняти валюту?
Тоня
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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