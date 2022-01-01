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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:49
Подскажите, пожалуйста, какая будет комиссия за перевод и пополнение мобильного?
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xodaw
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:27
Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!
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asti
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Додано: Чет 16 чер, 2022 12:17
Працюють зараз відділення щоб обміняти валюту?
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Тоня
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Додано: Чет 23 чер, 2022 16:33
asti написав:
Боже, какой конченый банк!
Неплохие процентные ставки по кредитам. Раньше обращалась за относительно небольшой суммой, вовремя вносила платежи и никаких проблем не возникало. Кредитование на уровне, на счет других услуг не знаю.
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fesan
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Додано: Чет 23 чер, 2022 18:09
asti написав:
Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!
а пачиму ви спгашиваете?
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cohan
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:22
Чи можна отримувати допомогу від держави на картку банку Південний?
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Тоня
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Додано: Чет 14 лип, 2022 13:24
Тоня написав:
Чи можна отримувати допомогу від держави на картку банку Південний?
Можно, но нужно ли. Неужели мало более надёжных банков?
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lara_08
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