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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Банк Південний 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:49

Подскажите, пожалуйста, какая будет комиссия за перевод и пополнение мобильного?
xodaw
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:27

Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:17

Працюють зараз відділення щоб обміняти валюту?
Тоня
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 16:33

Re: Банк Південний

  asti написав:Боже, какой конченый банк!

Неплохие процентные ставки по кредитам. Раньше обращалась за относительно небольшой суммой, вовремя вносила платежи и никаких проблем не возникало. Кредитование на уровне, на счет других услуг не знаю.
fesan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:09

  asti написав:Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!


а пачиму ви спгашиваете? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:22

Чи можна отримувати допомогу від держави на картку банку Південний?
Тоня
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:24

  Тоня написав:Чи можна отримувати допомогу від держави на картку банку Південний?

Можно, но нужно ли. Неужели мало более надёжных банков?
lara_08
 
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