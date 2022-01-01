RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:49

Подскажите, пожалуйста, какая будет комиссия за перевод и пополнение мобильного?
xodaw
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:27

Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!
asti
 
Повідомлень: 2814
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:17

Працюють зараз відділення щоб обміняти валюту?
Тоня
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 16:33

Re: Банк Південний

  asti написав:Боже, какой конченый банк!

Неплохие процентные ставки по кредитам. Раньше обращалась за относительно небольшой суммой, вовремя вносила платежи и никаких проблем не возникало. Кредитование на уровне, на счет других услуг не знаю.
fesan
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:09

  asti написав:Боже, какой конченый банк!
Все тарифы: карточные, счетов и др продуманы так, чтобы максимально облапошить человека.
Банк зачем-то рисует самый низкий курс на продажу валюты, при этом этой самой валюты в кассах нет от слова вообще!
Спрашивается, зачем это цирк??!


а пачиму ви спгашиваете? :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4201
З нами з: 27.09.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:22

Чи можна отримувати допомогу від держави на картку банку Південний?
Тоня
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:24

  Тоня написав:Чи можна отримувати допомогу від держави на картку банку Південний?

Можно, но нужно ли. Неужели мало более надёжных банков?
lara_08
 
Повідомлень: 260
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 16:31

  lara_08 написав:
  Тоня написав:Чи можна отримувати допомогу від держави на картку банку Південний?

Можно, но нужно ли. Неужели мало более надёжных банков?

мож человек живет рядом именно с их отделением, банкоматом - удобно.
До февраля в надежности этого банка вроде не особо сомневались.
А сейчас.. где надежно? - ощад, приват ? (ну и альфа :mrgreen: )
Форсмажор.
Любые инодочки отделения при усилениии шухера закроют на раз
и введут комиссии конские за вывод/снятие... или вообще с физлицами закруглятся.
flysoulfly
 
Повідомлень: 671
З нами з: 13.01.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:35

Вигідно обміняла валюту у відділенні в Одесі, довго чекати не довелось. Оперативний банк, користуюсь послугами вже більше півроку
Світлана_0
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramzes4 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 373, 374, 375
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3740 1641406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 11:58
Arien
Банк Кредит Дніпро 1, 2, 3, 4, 5
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
44 20486
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 11:32
Женя00
Банк Конкорд 1 ... 6, 7, 8
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
75 125427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 10:48
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.