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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:31
Мабуть ще плюс один у клуб 50к :"Новий застосунок Pivdenny Online ...купівля валюти за вигідним курсом з розміщенням на депозит..." Курс не знайшов.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:07
В Південному непогане обслуговування за картками. Вже десь рік як тримаю платіжну карту бо швидкі перекази і низька комісія.
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