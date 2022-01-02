RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:31

Re: Банк Південний

Мабуть ще плюс один у клуб 50к :"Новий застосунок Pivdenny Online ...купівля валюти за вигідним курсом з розміщенням на депозит..." Курс не знайшов.
Golf_streem
 
Повідомлень: 296
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:07

В Південному непогане обслуговування за картками. Вже десь рік як тримаю платіжну карту бо швидкі перекази і низька комісія.
Вероніка
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:22

Re: Банк Південний

Какой тут курс доллара под депозит?
vitaliy1111
 
Повідомлень: 191
З нами з: 14.01.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:35

Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.
alex lem
 
Повідомлень: 2192
З нами з: 25.12.08
Подякував: 107 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1, 2, 3
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 13:06
25 3711
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 15:12
novichok
Банк Глобус 1 ... 16, 17, 18
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
176 210999
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 14:30
Amethyst
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
35 85362
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 сер, 2022 08:59
тарасов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2240)
17.08.2022 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.