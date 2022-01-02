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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:31
Re: Банк Південний
Мабуть ще плюс один у клуб 50к :"Новий застосунок Pivdenny Online ...купівля валюти за вигідним курсом з розміщенням на депозит..." Курс не знайшов.
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:07
В Південному непогане обслуговування за картками. Вже десь рік як тримаю платіжну карту бо швидкі перекази і низька комісія.
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:22
Re: Банк Південний
Какой тут курс доллара под депозит?
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:35
Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:09
Повысили ставки по депо, но, ИМХО, припозднились немного.
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