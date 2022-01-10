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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Банк Південний 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:31

Re: Банк Південний

Мабуть ще плюс один у клуб 50к :"Новий застосунок Pivdenny Online ...купівля валюти за вигідним курсом з розміщенням на депозит..." Курс не знайшов.
Golf_streem
 
Повідомлень: 296
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:07

В Південному непогане обслуговування за картками. Вже десь рік як тримаю платіжну карту бо швидкі перекази і низька комісія.
Вероніка
 
Повідомлень: 1
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:22

Re: Банк Південний

Какой тут курс доллара под депозит?
vitaliy1111
 
Повідомлень: 191
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:35

Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.
alex lem
 
Повідомлень: 2193
З нами з: 25.12.08
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:09

  alex lem написав:Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.

Повысили ставки по депо, но, ИМХО, припозднились немного.
nord
 
Повідомлень: 64
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:27

  alex lem написав:Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.

Это бот. Не обращайте внимание. Он тут под разными никами хвалебные оды этому банку пишет...
arkavs
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Повідомлень: 444
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  #<1 ... 3456
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