RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:31

Re: Банк Південний

Мабуть ще плюс один у клуб 50к :"Новий застосунок Pivdenny Online ...купівля валюти за вигідним курсом з розміщенням на депозит..." Курс не знайшов.
Golf_streem
 
Повідомлень: 299
З нами з: 06.08.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:07

В Південному непогане обслуговування за картками. Вже десь рік як тримаю платіжну карту бо швидкі перекази і низька комісія.
Вероніка
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:22

Re: Банк Південний

Какой тут курс доллара под депозит?
vitaliy1111
 
Повідомлень: 191
З нами з: 14.01.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:35

Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.
alex lem
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 25.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 22:09

  alex lem написав:Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.

Повысили ставки по депо, но, ИМХО, припозднились немного.
nord
 
Повідомлень: 80
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:27

  alex lem написав:Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.

Это бот. Не обращайте внимание. Он тут под разными никами хвалебные оды этому банку пишет...
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 11.06.15
Подякував: 818 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 14:46

Чи можна зараз оформити кредитні канікули? Банк надає таку можливість?
Тоня
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:47

Re: Банк Південний

А можна тут картки онлайн відкривати/закривати?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 197
З нами з: 06.08.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 18, 19, 20
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
194 108548
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2022 18:52
root
Банк Альянс 1 ... 30, 31, 32
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
316 183227
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2022 18:24
nord
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 224, 225, 226
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2257 1270524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2022 17:48
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (195)
25.08.2022 19:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.