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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 сер, 2022 21:31
Мабуть ще плюс один у клуб 50к :"Новий застосунок Pivdenny Online ...купівля валюти за вигідним курсом з розміщенням на депозит..." Курс не знайшов.
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Golf_streem
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:07
В Південному непогане обслуговування за картками. Вже десь рік як тримаю платіжну карту бо швидкі перекази і низька комісія.
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Вероніка
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:22
Какой тут курс доллара под депозит?
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vitaliy1111
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:35
Вероніка Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.
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alex lem
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Додано: Сер 17 сер, 2022 22:09
alex lem написав:Вероніка
Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.
Повысили ставки по депо, но, ИМХО, припозднились немного.
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nord
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:27
alex lem написав:Вероніка
Помнится тут настолько ,,хорошо,, сделали, что каждый месяц стало брать типа абонентской платы с зарплатной карточки. Единственно можно было спрыснуть если потратить с этой карты на покупки в магазинах 2 или 3 тыс грн. Точно не помню. Но заэчем если в других банках давали жырный кешбек? Пивденный ещё и в минус загонял. Благо перешли на другой банк и позакрывали карты. Нам такой хоккей не нужен.
Это бот. Не обращайте внимание. Он тут под разными никами хвалебные оды этому банку пишет...
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arkavs
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Додано: Чет 25 сер, 2022 14:46
Чи можна зараз оформити кредитні канікули? Банк надає таку можливість?
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Тоня
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:47
А можна тут картки онлайн відкривати/закривати?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:59
Тоня написав:
Чи можна зараз оформити кредитні канікули? Банк надає таку можливість?
за умов залучення на депозит
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cohan
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:55
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
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Світлана_0
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