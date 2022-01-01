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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:33

  Світлана_0 написав:Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу :cry:
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 933
З нами з: 13.01.09
Подякував: 402 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:17

  flysoulfly написав:
  Світлана_0 написав:Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу :cry:
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?

Абсолютно треба. Для першого входу необхідно ввести усі цифри з картки банку. Причому у старий додаток пускало і без неї. Покращили...
alex lem
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 25.12.08
Подякував: 112 раз.
Подякували: 273 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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