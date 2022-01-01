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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 15:33
Світлана_0 написав:
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:17
flysoulfly написав: Світлана_0 написав:
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
Абсолютно треба. Для першого входу необхідно ввести усі цифри з картки банку. Причому у старий додаток пускало і без неї. Покращили...
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