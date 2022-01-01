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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 15:33
Світлана_0 написав:
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:17
flysoulfly написав: Світлана_0 написав:
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
Абсолютно треба. Для першого входу необхідно ввести усі цифри з картки банку. Причому у старий додаток пускало і без неї. Покращили...
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alex lem
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Додано: Пон 05 вер, 2022 09:26
alex lem написав: flysoulfly написав: Світлана_0 написав:
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online! Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
Абсолютно треба. Для першого входу необхідно ввести усі цифри з картки банку. Причому у старий додаток пускало і без неї.
Покращили...
так отож...
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 12:25
а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн ?
У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.
еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:42
flysoulfly написав:
а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн
?
У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.
еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)
лучше всего - не заводить
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cohan
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Додано: Сер 07 вер, 2022 22:16
cohan написав: flysoulfly написав:
а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн
?
У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.
еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)
лучше всего - не заводить
а шо так? Вон - они погорельцам с Фонда платят- ну типа "надьожный банк",
и вообще -"системно важный", валютой наличной с закромов НБУ обеспечиваться теперь будет приоритетно, не?
...Так шо, через 3 мес и еврами не вернет мне конвертдепо?
Именно у вот Пивня какие такие предпосылки?
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 22:54
flysoulfly написав:
а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн
?
Потрібно встановити мобільний додаток Pivdenny Online (у них є ще інший додаток, старий, той буде з комісом), СЕП и р2р на вихід без комісу. Але в мене зарплатна картка, можливо по інших продуктах є нюанси. В додатку відразу показує суму комісії.
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Golf_streem
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Додано: Чет 08 вер, 2022 01:43
Golf_streem написав: flysoulfly написав:
а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн?
Потрібно встановити мобільний додаток Pivdenny Online (у них є ще інший додаток, старий, той буде з комісом), СЕП и р2р на вихід без комісу. Але в мене зарплатна картка, можливо по інших продуктах є нюанси
. В додатку відразу показує суму комісії.
Дякую.
обміркую.
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flysoulfly
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