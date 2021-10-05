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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 15:33

  Світлана_0 написав:Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу :cry:
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:17

  flysoulfly написав:
  Світлана_0 написав:Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу :cry:
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?

Абсолютно треба. Для першого входу необхідно ввести усі цифри з картки банку. Причому у старий додаток пускало і без неї. Покращили...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 09:26

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  Світлана_0 написав:Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online! Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу :cry:
а наявність картки потрібна для нового Pivdenny Online ?
Абсолютно треба. Для першого входу необхідно ввести усі цифри з картки банку. Причому у старий додаток пускало і без неї. Покращили...
так отож...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 12:25

а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн ?

У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.

еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 21:42

  flysoulfly написав:а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн ?

У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.

еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)


лучше всего - не заводить
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 22:16

  cohan написав:
  flysoulfly написав:а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн ?

У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.

еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)

лучше всего - не заводить

а шо так? Вон - они погорельцам с Фонда платят- ну типа "надьожный банк",
и вообще -"системно важный", валютой наличной с закромов НБУ обеспечиваться теперь будет приоритетно, не?

...Так шо, через 3 мес и еврами не вернет мне конвертдепо? :cry: Именно у вот Пивня какие такие предпосылки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 22:54

  flysoulfly написав:а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн ?

Потрібно встановити мобільний додаток Pivdenny Online (у них є ще інший додаток, старий, той буде з комісом), СЕП и р2р на вихід без комісу. Але в мене зарплатна картка, можливо по інших продуктах є нюанси. В додатку відразу показує суму комісії.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 01:43

  Golf_streem написав:
  flysoulfly написав:а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн?
Потрібно встановити мобільний додаток Pivdenny Online (у них є ще інший додаток, старий, той буде з комісом), СЕП и р2р на вихід без комісу. Але в мене зарплатна картка, можливо по інших продуктах є нюанси. В додатку відразу показує суму комісії.
Дякую.
обміркую.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:12

  cohan написав:
  flysoulfly написав:а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн ?

У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.

еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)


лучше всего - не заводить

Ві такі вважаєте що такі нашім що рулять Південним нізя довіряти? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:41

  alex lem написав:
  cohan написав:
  flysoulfly написав:а напомните пожалуйста, как отсюда бесплатно выводить грн ?

У меня тут есть Счет для выплат и Счет для власних потреб.

еще могу открыть в отделении карту - какую? (чтоб быстро и даром)


лучше всего - не заводить

Ві такі вважаєте що такі нашім що рулять Південним нізя довіряти? :wink:

субьективно так
хотя - даже с фонда не поперли их, могу и ошибаться
cohan
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