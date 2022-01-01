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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:27
Світлана_0 написав:
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
Це заміна існуючому додатку чи це окремий?
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Тоня
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:38
Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?
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harry_
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