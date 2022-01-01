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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:27

  Світлана_0 написав:Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу :cry:

Це заміна існуючому додатку чи це окремий?
Тоня
 
Повідомлень: 5
З нами з: 12.04.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:38

Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?
harry_
 
Повідомлень: 27
З нами з: 29.10.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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