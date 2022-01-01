Це заміна існуючому додатку чи це окремий?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:27
Додано: Вів 04 жов, 2022 11:38
Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?
Додано: Пон 17 жов, 2022 01:01
Re: Банк Південний
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається.
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:47
В сентябре горячка говорила: можно ту самую первую карту (которая именно мне нужна была чисто чтоб по её номеру зарегистрироваться в новом додатке, т.к. до этого уже имею тут старенькие текущий счет "Для власних потреб, UAH" и текущий счет "Для виплат, USD") - открыть из бесплатного пакета.
В отделении отказали: парили платную.
И курсы - одни из самых невыгодных.
Итого - я развернулся и ушел. Сейчас не жалею!
|