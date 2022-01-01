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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:27
Світлана_0 написав:
Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу
Це заміна існуючому додатку чи це окремий?
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:38
Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?
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harry_
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Додано: Пон 17 жов, 2022 01:01
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається.
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vkladchiik
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Додано: Пон 17 жов, 2022 08:47
harry_ написав:
Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?
В сентябре горячка говорила: можно ту самую первую карту
(которая именно мне
нужна была чисто чтоб по её номеру зарегистрироваться в новом додатке, т.к. до этого уже имею тут старенькие текущий счет "Для власних потреб, UAH" и текущий счет "Для виплат, USD") - открыть из бесплатного пакета
.
В отделении отказали: парили платную
.
И курсы - одни из самых невыгодных.
Итого - я развернулся и ушел. Сейчас не жалею!
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flysoulfly
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:53
flysoulfly написав: harry_ написав:
Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?
В сентябре горячка говорила: можно ту самую первую карту
(которая именно мне
нужна была чисто чтоб по её номеру зарегистрироваться в новом додатке, т.к. до этого уже имею тут старенькие текущий счет "Для власних потреб, UAH" и текущий счет "Для виплат, USD") - открыть из бесплатного пакета
.
В отделении отказали: парили платную
.
И курсы - одни из самых невыгодных.
Итого - я развернулся и ушел. Сейчас не жалею!
Ясно, что шкурка вичинки не варта.
Спасибо, что предупредили. Не буду тогда и я связываться.
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harry_
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Додано: Пон 17 жов, 2022 10:58
vkladchiik написав:
а що з Південним?
Сайт не грузиться. Додаток не відкривається.
У меня все работает.
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harry_
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