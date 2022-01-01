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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:27

  Світлана_0 написав:Випустили новий мобільний банкінг – Pivdenny Online!
Дивні розробники, старий не змогли вдосконалити, випустили ще один криворукий застосунок. Встановила після 20 разу :cry:

Це заміна існуючому додатку чи це окремий?
Тоня
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:38

Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?
harry_
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 01:01

Re: Банк Південний

а що з Південним?

Сайт не грузиться. Додаток не відкривається.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:47

  harry_ написав:Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?

В сентябре горячка говорила: можно ту самую первую карту (которая именно мне нужна была чисто чтоб по её номеру зарегистрироваться в новом додатке, т.к. до этого уже имею тут старенькие текущий счет "Для власних потреб, UAH" и текущий счет "Для виплат, USD") - открыть из бесплатного пакета.
В отделении отказали: парили платную.
И курсы - одни из самых невыгодных.
Итого - я развернулся и ушел. Сейчас не жалею!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:53

  flysoulfly написав:
  harry_ написав:Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?

В сентябре горячка говорила: можно ту самую первую карту (которая именно мне нужна была чисто чтоб по её номеру зарегистрироваться в новом додатке, т.к. до этого уже имею тут старенькие текущий счет "Для власних потреб, UAH" и текущий счет "Для виплат, USD") - открыть из бесплатного пакета.
В отделении отказали: парили платную.
И курсы - одни из самых невыгодных.
Итого - я развернулся и ушел. Сейчас не жалею!

Ясно, что шкурка вичинки не варта.
Спасибо, что предупредили. Не буду тогда и я связываться.
harry_
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:58

  vkladchiik написав:а що з Південним?

Сайт не грузиться. Додаток не відкривається.

У меня все работает.
harry_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 04:56

  flysoulfly написав:
  harry_ написав:Кто-нибудь уже открывал здесь конвертационный депозит? Какие карты и счета для этого нужны?

В сентябре горячка говорила: можно ту самую первую карту (которая именно мне нужна была чисто чтоб по её номеру зарегистрироваться в новом додатке, т.к. до этого уже имею тут старенькие текущий счет "Для власних потреб, UAH" и текущий счет "Для виплат, USD") - открыть из бесплатного пакета.
В отделении отказали: парили платную.
И курсы - одни из самых невыгодных.
Итого - я развернулся и ушел. Сейчас не жалею!

Этот вклад доступен для открытия из додатка или топать ножками и попадать в отделения между тревогами?(
sens
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