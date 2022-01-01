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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:12
Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
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la9
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:42
la9 написав:
Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання.
Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку
І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць. Але нащо, коли були жирні кредитки інших банків з кешбеком?
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alex lem
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