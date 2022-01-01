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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:12

Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:42

  la9 написав:Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання. :D Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку :mrgreen: І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць. Але нащо, коли були жирні кредитки інших банків з кешбеком? :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 25.12.08
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  #<1 ... 6789
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