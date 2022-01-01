Банк Південний

Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:12
Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:42
Ви самі ж і відповіли на своє питання. Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць. Але нащо, коли були жирні кредитки інших банків з кешбеком?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:32
повторю вопрос и я: раньше банк мог к любому гривнедепо открыть карту бесплатно.
Сейчас тоже так? интересует практический опыт
Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:56
flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається.
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