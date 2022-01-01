RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:12

Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
la9
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 02.07.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:42

  la9 написав:Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання. :D Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку :mrgreen: І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць. Але нащо, коли були жирні кредитки інших банків з кешбеком? :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 25.12.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:32

  alex lem написав:
  la9 написав:Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання. Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку : І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць.


повторю вопрос и я: раньше банк мог к любому гривнедепо открыть карту бесплатно.
Сейчас тоже так? интересует практический опыт
flysoulfly
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 13.01.09
Подякував: 479 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:56

flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint
alex lem
 
Повідомлень: 2357
З нами з: 25.12.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:44

  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint


так со стартового платное снятие ... я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38857
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6206 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:00

  IMPRINTER написав:,я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)

она у вас еще рабочая ?
J
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:01

  J написав:
  IMPRINTER написав:,я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)

она у вас еще рабочая ?


конечно ... во всех валютах открыл ... там хороший срок
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38857
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6206 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:29

  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint

ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита :)
J
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 265, 266, 267
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2660 1529222
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лис, 2022 16:49
korzviktor20
Ідея Банк 1 ... 42, 43, 44
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
431 279902
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лис, 2022 15:59
Ой+
Райффайзен Банк 1 ... 53, 54, 55
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
548 508131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лис, 2022 15:38
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3130)
04.11.2022 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.