Банк Південний

Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц? Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
la9 написав:Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц? Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання. Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць. Але нащо, коли були жирні кредитки інших банків з кешбеком?
la9 написав:Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц? Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання. Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку : І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць.
повторю вопрос и я: раньше банк мог к любому гривнедепо открыть карту бесплатно. Сейчас тоже так? интересует практический опыт