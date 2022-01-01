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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:12

Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:42

  la9 написав:Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання. :D Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку :mrgreen: І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць. Але нащо, коли були жирні кредитки інших банків з кешбеком? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:32

  alex lem написав:
  la9 написав:Скажите, есть вариант зайти в банк, чтобы открыть онлайн конвертационный депо, но не платить абонеу 25 грн в месяц?
Депо открывается только через аппку, а регистрация в папке только через карту, которые все платные ...
Ви самі ж і відповіли на своє питання. Ну хіба що там де ви працюєте перейшли б на зарплатні картки півня. Тоді ви б отримали безкоштовну картку : І змогли зареєструватися в їх новому додатку. Таке колись в мене було. Але все рівно списували в мінус по 25 грн абонки в місяць. А щоб не брало з картки потрібно було скупляться на 2 чи 3 тисячі в магазинах в місяць.


повторю вопрос и я: раньше банк мог к любому гривнедепо открыть карту бесплатно.
Сейчас тоже так? интересует практический опыт
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:56

flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:44

  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint


так со стартового платное снятие ... я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:00

  IMPRINTER написав:,я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)

она у вас еще рабочая ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:01

  J написав:
  IMPRINTER написав:,я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)

она у вас еще рабочая ?


конечно ... во всех валютах открыл ... там хороший срок
IMPRINTER
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Подякували: 6206 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:29

  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint

ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита :)
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:46

  J написав:
  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint

ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита :)

Сказали, под депо тоже платная , 25 грн месяц
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:52

  la9 написав:
  J написав:
  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint

ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита :)

Сказали, под депо тоже платная , 25 грн месяц
дааа, "это какой-то... позор!" ©
:(
flysoulfly
 
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З нами з: 13.01.09
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